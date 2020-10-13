Тайсон решил покинуть "Шахтёр"
Нападающий "Шахтёра" Тайсон окончательно решил завершить свои выступления в Украине.
Бразилец отработает контракт с "горняками" до конца и летом 2021 года уйдёт из клуба на правах свободного агента.
32-летний футболист признался, что хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к семье. Вероятно, он вернётся в "Интернасьонал", который покинул в 2010 году.
Тайсон выступает за "Шахтёр" почти восемь лет, сыграл 281 матч, забил 53 гола и сделал 78 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13