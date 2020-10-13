Тайсон решил покинуть "Шахтёр"

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Тайсон решил покинуть "Шахтёр"

Нападающий "Шахтёра" Тайсон окончательно решил завершить свои выступления в Украине.

Бразилец отработает контракт с "горняками" до конца и летом 2021 года уйдёт из клуба на правах свободного агента.

32-летний футболист признался, что хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к семье. Вероятно, он вернётся в "Интернасьонал", который покинул в 2010 году.

Тайсон выступает за "Шахтёр" почти восемь лет, сыграл 281 матч, забил 53 гола и сделал 78 ассистов.

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