Тайсон рискует пропустить матч с "Александрией"
Участие полузащитника "Шахтёра" Тайсона в матче 16-го тура чемпионата Украины против "Александрии" находится под вопросом.
29-летний футболист ещё не вернулся из расположения сборной Бразилии, поэтому неизвестно, в каком физическом состоянии он будет после приезда.
Напомним, что матч "Шахтёр" - "Александрия" состоится в пятницу, 17 ноября.
Не пропустите: Киевскому "Динамо" окончательно засчитали техническое поражение в матче с "Мариуполем". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Двойное фиаско ирландцев, крах Италии и праздник скандинавов: итоги стыковых матчей отбора на Чемпионат Мира-2018
-
Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии
-
Турнир прогнозов: итоги 18 тура
-
Топ-15 самых атакующих команд Европы
-
Нули на "Уэмбли": Англия и Бразилия не порадовали голами
Лента новостей
-
Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
-
Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле
-
Агуэро сыграет против "Лестера"
-
Главный тренер сборной Перу: "Хочу сказать большое спасибо игрокам"
-
Ари: "Моя цель - попасть в сборную России"
-
Сакки: "Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол"
-
Фернандес: "Мы даже имели шансы на победу в матче с Испанией"
-
"Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии
-
Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"
-
Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"
-
Перу - Новая Зеландия - 2:0 (обзор)
-
Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира
-
Определились все участники Чемпионата Мира в России
-
Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата Мира
-
Романцев: "Работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо"
-
"Реалу" интересен форвард сборной Италии
-
На доработку "Санкт-Петербург Арены" выделят дополнительные средства
-
"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро
-
Болельщики сборной Швеции не хотят возвращения в команду Ибрагимовича
-
Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|15
|36
|2
|Динамо Киев
|14
|29
|3
|Олимпик Донецк
|15
|25
|4
|Верес Ровно
|15
|21
|5
|Ворскла
|15
|21
|6
|Заря Луганск
|15
|19
|7
|Мариуполь
|14
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|15
|14
|9
|Карпаты Львов
|15
|14
|10
|Александрия
|15
|12
|11
|Черноморец Одесса
|15
|12
|12
|Сталь Каменское
|15
|11