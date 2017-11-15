Тайсон рискует пропустить матч с "Александрией"

Участие полузащитника "Шахтёра" Тайсона в матче 16-го тура чемпионата Украины против "Александрии" находится под вопросом.

29-летний футболист ещё не вернулся из расположения сборной Бразилии, поэтому неизвестно, в каком физическом состоянии он будет после приезда.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Александрия" состоится в пятницу, 17 ноября.

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