Тбилиси, Харьков и Минск могут принять финалы еврокубков в 2021 году

УЕФА назвала страны, желающие принять в 2021 году матч за Суперкубок Европы и финал Лиги Европы.

На данный момент, речь идет пока только о желании. Полноценные заявки на проведение матчей должны быть представлены до 15 февраля 2019 года. Только после этого исполнительный комитет УЕФА определит страны-хозяйки в мае или июне 2019 года.



За право провести матч за Суперкубок хотят соперничать четыре страны: Белорусь (стадион "Динамо" в Минске), Финляндия (Олимпийский стадион в Хельсинки), Северная Ирландия (национальный стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте) и Украина (стадион "Металлист" в Харькове).



Финал Лиги Европы сезона-2020/21 хотят принять Австрия (стадион "Эрнст Хаппель" в Вене), Грузия ("Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси) и Испания (возможно, Севилья).

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