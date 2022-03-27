Тчуамени все еще не договорился ни с одним из клубов

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Будущее опорного полузащитник сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени остается неопределенным на фоне интереса многих топ-клубов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Реал" заинтересован в игроке и уже давно следит за его выступлениями в составе монегасков.

Отмечается, что помимо королевского клуба за французом наблюдают ПСЖ и два клуба из АПЛ.

По информации источника, ни с одним из клубов Тчуамени еще ни о чем не договорился.

Также не пропустите: Тренер сборной Португалии высказался перед матчем с Северной Македонией. | http://soccernews.ru