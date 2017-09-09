Тебас: "Барселона" может быть исключена из Ла Лиги"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас послал предупреждение каталонской "Барселоне".

" Если это произойдет, каталонский клуб не будет играть в испанском чемпионате. " Барса" не может выбирать, где она будет играть, если процесс независимости будет запущен. Закон гласит, что только команды одного государства, помимо Испании, могут играть в наших национальных соревнованиях - это Андорра ", - цитирует Тебаса FootMercato.

Напомним, Месси и Суарес тепло встретили Дембеле в "Барселоне". | soccernews.ru