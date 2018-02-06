Тебас: "Действия Пике были неправильными"



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал поведение защитника "Барселоны" Жерара Пике в матче 22-го тура чемпионата Испании с “Эспаньолом” (1:1).

"До жеста Пике фанаты "Эспаньола" не оскорбляли семью Пике. Клуб провел с ними соответствующую работу. Пике должен был отказаться от некоторых жестов, которые оскорбляют людей. Его действия были неправильными", - цитирует Тебаса AS.

Напомним, что Пике забил единственный гол каталонцев в этом матче и отпраздновал это, приложив указательный палец к губам.

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