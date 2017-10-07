Тебас: "Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас могу"

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Тебас: "Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас могу"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что представляет себе чемпионат без каталонских клубов.

"Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.

Могут ли футболисты каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав Каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.

Не знаю, могут ли "Барселона" и "Эспаньол" посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от Каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, то не смогут участвовать в испанских соревнованиях" - приводит слова Тебаса Football Espana.

Читайте также: Тебас: "Если произойдет одностороннее признание независимости Каталонии, клубы региона будут исключены из Ла Лиги". | http://soccernews.ru

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