Тебас: "Если "Барселона" покинет Ла Лигу, потеряем 20% доходов от телевизионных прав"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможных потерях его организации, если каталонская "Барселона" решится выйти из состава участников местного чемпионата.

" Ла Лига потеряет около 20% дохода, если чемпионат покинут "Реал" или "Барселона". Я не могу обманывать людей или международных телевизионных операторов по вопросу предоставления прав на показ испанского футбола. Мы отложили конкурс, который мы обычно проводим в это время, пока не узнаем, что произойдет в Испании ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес не видит Ла Лигу без "Барселоны". | soccernews.ru