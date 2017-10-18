Тебас: "Если "Барселона" покинет Ла Лигу, потеряем 20% доходов от телевизионных прав"

Теги ла лигахавьер тебасбарселонареал мадрид

Тебас: "Если "Барселона" покинет Ла Лигу, потеряем 20% доходов от телевизионных прав"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможных потерях его организации, если каталонская "Барселона" решится выйти из состава участников местного чемпионата.

"Ла Лига потеряет около 20% дохода, если чемпионат покинут "Реал" или "Барселона". Я не могу обманывать людей или международных телевизионных операторов по вопросу предоставления прав на показ испанского футбола. Мы отложили конкурс, который мы обычно проводим в это время, пока не узнаем, что произойдет в Испании ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес не видит Ла Лигу без "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов