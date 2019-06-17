Тебас: "Если Неймар будет хорошо себя вести, я буду рад видеть его в Примере"

Теги неймархавьер тебасбарселонареал мадрид

Тебас: "Если Неймар будет хорошо себя вести, я буду рад видеть его в Примере"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о возможно возвращении форварда ПСЖ Неймара в Испанию. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Если Неймар будет хорошо себя вести, я буду рад видеть его в Примере", - сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может из ПСЖ перейти в "Реал" или вернуться в "Барселону".

Напомним, бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал в 17 матчах, отметившись 15 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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