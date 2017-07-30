Тебас: "Если Неймар хочет уйти, пусть уходит"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.
"Если Неймар хочет уйти, пусть уходит. Волноваться нужно было бы, если бы уходили Месси или Роналду. Ни один из футболистов не может быть важнее "Барселоны" или "Реала". Но даже эти клубы менее важны, чем вся Ла Лига", - приводит слова Тебаса Marca.
Ранее Тебас говорил, что Ла Лига может подать в суд на ПСЖ из-за этого трансфера.
Напомним, что 25-летний Неймар близок к переходу в парижский клуб за 222 миллиона евро.
Не пропустите: Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20