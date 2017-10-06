Тебас: "Если произойдет одностороннее признание независимости Каталонии, клубы региона будут исключены из Ла Лиги"
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возможности исключения каталонских клубов из числа участников чемпионата страны.
"Если произойдет одностороннее провозглашение независимости, мы будем смотреть за реакцией Федерации футбола Каталонии, поскольку, если она выйдет из состава Федерации футбола Испании, ее клубы не будут привязаны к главной футбольной организации страны. А если они больше не будут привязаны к испанской федерации, клубы не смогут больше участвовать в национальных соревнованиях", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.
Напомним, Вермален пожаловался на свое сложное положение в "Барселоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1