Тебас: "Если произойдет одностороннее признание независимости Каталонии, клубы региона будут исключены из Ла Лиги"

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Тебас: "Если произойдет одностороннее признание независимости Каталонии, клубы региона будут исключены из Ла Лиги"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возможности исключения каталонских клубов из числа участников чемпионата страны.

"Если произойдет одностороннее провозглашение независимости, мы будем смотреть за реакцией Федерации футбола Каталонии, поскольку, если она выйдет из состава Федерации футбола Испании, ее клубы не будут привязаны к главной футбольной организации страны. А если они больше не будут привязаны к испанской федерации, клубы не смогут больше участвовать в национальных соревнованиях", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Вермален пожаловался на свое сложное положение в "Барселоне". | soccernews.ru

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