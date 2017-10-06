Тебас: "Если произойдет одностороннее признание независимости Каталонии, клубы региона будут исключены из Ла Лиги"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возможности исключения каталонских клубов из числа участников чемпионата страны.

" Если произойдет одностороннее провозглашение независимости, мы будем смотреть за реакцией Федерации футбола Каталонии, поскольку, если она выйдет из состава Федерации футбола Испании, ее клубы не будут привязаны к главной футбольной организации страны. А если они больше не будут привязаны к испанской федерации, клубы не смогут больше участвовать в национальных соревнованиях ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Вермален пожаловался на свое сложное положение в "Барселоне". | soccernews.ru