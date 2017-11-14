Тебас: "Если я получил достоверную информацию, Месси уже продлил контракт с "Барселоной"

Теги хавьер тебасбарселоналионель месси

Тебас: "Если я получил достоверную информацию, Месси уже продлил контракт с "Барселоной"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил новую информацию о продлении контракта форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со своим клубом.

"У Месси есть контракт, и он уже его продлил. Контракты получают статус официальных, когда они подписываются, а не когда об этом объявляется общественности. И Месси уже подписал контракт с "Барселоной". Если я получил достоверную информацию, новый контракт был подписан", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси с сыном сыграли против "Реала". | soccernews.ru

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