Тебас: "Если я получил достоверную информацию, Месси уже продлил контракт с "Барселоной"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил новую информацию о продлении контракта форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со своим клубом.

" У Месси есть контракт, и он уже его продлил. Контракты получают статус официальных, когда они подписываются, а не когда об этом объявляется общественности. И Месси уже подписал контракт с "Барселоной". Если я получил достоверную информацию, новый контракт был подписан ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси с сыном сыграли против "Реала". | soccernews.ru