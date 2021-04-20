Тебас громко высказался о создании Суперлиги
Фото: твиттер Mansion Bet/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал создание европейской Суперлиги смертью футбола и раскритиковал главу организации Флорентино Переса, который также является президентом мадридского "Реала".
"В конце 2020 года я говорил, что Флорентино Перес ведет себя невежественно, а сейчас он и вовсе потерян. Он говорит, что футбол разрушен, но это не так. А вот Суперлига - это смерть футбола", - написал Тебас в своем Twitter.
Напомним, что 12 топ-клубов приняли решение о создании Суперлиги. Турнир должен быть запущен в августе 2021 года. Планируется, что в турнире примут участие 20 клубов, которые будут разделены на две группы. 15 клубов станут постоянными участниками, а еще пять - будут меняться.
Не пропустите: Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14