Тебас громко высказался о создании Суперлиги

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал создание европейской Суперлиги смертью футбола и раскритиковал главу организации Флорентино Переса, который также является президентом мадридского "Реала".

"В конце 2020 года я говорил, что Флорентино Перес ведет себя невежественно, а сейчас он и вовсе потерян. Он говорит, что футбол разрушен, но это не так. А вот Суперлига - это смерть футбола", - написал Тебас в своем Twitter.

Напомним, что 12 топ-клубов приняли решение о создании Суперлиги. Турнир должен быть запущен в августе 2021 года. Планируется, что в турнире примут участие 20 клубов, которые будут разделены на две группы. 15 клубов станут постоянными участниками, а еще пять - будут меняться.

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