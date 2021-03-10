Тебас хочет видеть Салаха в Ла Лиге

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Тебас хочет видеть Салаха в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он хочет видеть в чемпионате Испании египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Ла Лига находится на одном уровне с Премьер-лигой. Отличие только в аудитории. У них много зрителей из Европы, а у нас много фанатов на Среднем и Дальнем Востоке.

При нынешней финансовой ситуации переход Салаха в один из испанских клубов маловероятен. Я надеюсь, что он окажется в Ла Лиге, но не жду дорогих трансферов", - приводит слова Тебаса ON Time Sports.

Ранее сообщалось, что у 28-летнего Салаха произошел конфликт с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Интерес к форварду проявляет "Реал".

Не пропустите: Легенда "Ливерпуля" считает, что Салаха нужно продать. | http://soccernews.ru
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