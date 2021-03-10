Тебас хочет видеть Салаха в Ла Лиге
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он хочет видеть в чемпионате Испании египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Ла Лига находится на одном уровне с Премьер-лигой. Отличие только в аудитории. У них много зрителей из Европы, а у нас много фанатов на Среднем и Дальнем Востоке.
При нынешней финансовой ситуации переход Салаха в один из испанских клубов маловероятен. Я надеюсь, что он окажется в Ла Лиге, но не жду дорогих трансферов", - приводит слова Тебаса ON Time Sports.
Ранее сообщалось, что у 28-летнего Салаха произошел конфликт с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Интерес к форварду проявляет "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18