Тебас: "Хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу"

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Тебас: "Хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он надеется на возвращение в чемпионат Испании бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Я хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу. Это необязательно должна быть его бывшая команда. В Испании должны играть лучшие футболисты мира и Неймар является одним из них", - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Главным претендентом на форварда является "Реал".

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комментарии
flamenco

Хавьер Тебас - такой же 3,14Дор как и Марселу))) Хер вам в рот, а неймар останется ЖПС!

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