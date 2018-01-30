Тебас: "Хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу"



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он надеется на возвращение в чемпионат Испании бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Я хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу. Это необязательно должна быть его бывшая команда. В Испании должны играть лучшие футболисты мира и Неймар является одним из них", - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Главным претендентом на форварда является "Реал".

Не пропустите: "Реал" интересуется Шкриньяром. | http://soccernews.ru