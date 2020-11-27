Тебас: "Хочу видеть в Ла Лиге не только Месси, но и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа, Роналду"

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Тебас: "Хочу видеть в Ла Лиге не только Месси, но и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа, Роналду"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что в испанском чемпионате будет играть как можно больше звёзд.

"Хочу видеть в Ла Лиге не только Месси, но и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа, Роналду. Все они помогают лиге расти, но это не жизненная необходимость. Они не так важны для нас, как говорят люди. Нужна стратегия, игрок может помочь, но это не обязательно", - цитирует Тебаса Goal.com.

Из вышеперечисленных в Испании продолжает выступать только форвард "Барселоны" Лионель Месси. Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола ранее работали в Примере, но сейчас они в АПЛ. Криштиану Роналду в 2018 году ушёл из "Реала" и сейчас защищает цвета "Ювентуса". Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль", а в испанском чемпионате он пока не тренировал.

Не пропустите: Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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