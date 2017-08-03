Тебас: "Ла Лига не примет денег от ПСЖ"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отказ своей организации принять деньги от французского ПСЖ за трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

" Нет, мы не принимаем деньги от такого клуба, как ПСЖ, действия которого нарушают существующие правила и законы - правила УЕФА и финансового Fair Play, а также законы Европейского Союза о конкуренции. Мы будем противоречить себе, если примем эти платежи . Если ПСЖ придет с деньгами за Неймара, мы их не примем ", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, французская Лига 1 ответила Ла Лиге. | soccernews.ru