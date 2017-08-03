Тебас: "Ла Лига не примет денег от ПСЖ"

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Тебас: "Ла Лига не примет денег от ПСЖ"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отказ своей организации принять деньги от французского ПСЖ за трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Нет, мы не принимаем деньги от такого клуба, как ПСЖ, действия которого нарушают существующие правила и законы - правила УЕФА и финансового Fair Play, а также законы Европейского Союза о конкуренции. Мы будем противоречить себе, если примем эти платежи. Если ПСЖ придет с деньгами за Неймара, мы их не примем", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, французская Лига 1 ответила Ла Лиге. | soccernews.ru

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