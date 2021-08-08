Тебас: "Лапорте пришлось выбирать между Месси и проектом Суперлиги, он выбрал последнее"

Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавбер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

"14 июля мы ужинали с Лапортой, обсуждали сделку Ла Лиги с инвестфондом CVC. Тогда он одобрил сделку и был взволнован продлением контракта с Месси. Однако в итоге ему пришлось выбирать между Месси и проектом Суперлиги, он выбрал последнее. Лапорта - лучший союзник Переса", - заявил Тебас.

Напомним, что Месси покинул "Барсу" свободным агентом. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых проблем.

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