Тебас: "Месси - лучший футболист в истории, Роналду - второй"

Теги лионель мессикриштиану роналдухавьер тебас

Тебас: "Месси - лучший футболист в истории, Роналду - второй"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил важность Лионеля Месси и Криштиану Роналду для Примеры.

"Мы должны каждый день щипать себя, чтобы убедиться, что Месси играет в нашем чемпионате. Лео - лучший футболист в истории, Роналду - второй. Но все не упирается только в них двоих, потому что "Реал" и "Барселона" - лучшие в мире.

Именно это и является главной ценностью Примеры с прицелом на будущее" - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

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комментарии
Роман

Ни тот ни другой ни разу не выиграли ЧМ и лучшие в истории.Видимо Тебес грибов объелся))

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