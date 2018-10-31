Тебас: "Месси уже стал лучшим игроком в истории футбола"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Я думаю Месси будет признан лучшим игроком в истории, он уже им является. Некоторые люди говорят о Неймаре, но ему уже 26, а Месси, насколько я помню, начал играть за "Барселону" еще юношей, и он удивлял нас с каждым годом. Он делает вид, будто для него не существует никаких ограничений, он играет на максимальном уровне. Он - лучший, и я думаю это хорошая идея - создать награду лучшему игроку сезона в Ла Лиге и назвать ее именем Месси", - приводит слова Тебаса goal.com.

Напомним, Роналду считает, что только он и Месси могут играть на стабильно высоком уровне. | soccernews.ru