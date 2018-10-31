Тебас: "Месси уже стал лучшим игроком в истории футбола"

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Тебас: "Месси уже стал лучшим игроком в истории футбола"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Я думаю Месси будет признан лучшим игроком в истории, он уже им является. Некоторые люди говорят о Неймаре, но ему уже 26, а Месси, насколько я помню, начал играть за "Барселону" еще юношей, и он удивлял нас с каждым годом. Он делает вид, будто для него не существует никаких ограничений, он играет на максимальном уровне. Он - лучший, и я думаю это хорошая идея - создать награду лучшему игроку сезона в Ла Лиге и назвать ее именем Месси", - приводит слова Тебаса goal.com.

Напомним, Роналду считает, что только он и Месси могут играть на стабильно высоком уровне. | soccernews.ru

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Комментарии
Джамбон

Слава королю футбола Месси

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FIFA

это конечно так и есть по факту, но Тебас(фан Мадрида) об этом заговорил на данный момент потому что, его задрали последние высказывания португальского пидара о Пересе и о Реале....

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РАМОН

Всё ао делу сказано,Месси лучший в истории

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Салах

Это уже все признали.

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Салах

Это уже все признали.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

А роналду лучший ПИДОР всех времён и народов!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Тююю, это даже мой сын знает!

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ВИКТОР

и я тогоже мнения

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