Тебас может покинуть пост президента Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас задумался об уходе с занимаемой должности.

По информации El Partidazo de COPE, 57-летний функционер может покинуть пост из-за регулярных обвинений в свой адрес, которые волнуют его семью.

Напомним, что Тебас руководит испанской лигой с 2013 года. В декабре его переизбрали на новый четырёхлетний срок.

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