Тебас может покинуть пост президента Ла Лиги
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас задумался об уходе с занимаемой должности.
По информации El Partidazo de COPE, 57-летний функционер может покинуть пост из-за регулярных обвинений в свой адрес, которые волнуют его семью.
Напомним, что Тебас руководит испанской лигой с 2013 года. В декабре его переизбрали на новый четырёхлетний срок.
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
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|20
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|20
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