Тебас: "Мы работаем над тем, чтобы, когда настанет день завершения карьеры Месси и Роналду, Ла Лига от этого не пострадала"

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Тебас: "Мы работаем над тем, чтобы, когда настанет день завершения карьеры Месси и Роналду, Ла Лига от этого не пострадала"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о значимости Лионеля Месси и Криштиану Роналду для испанского чемпионата.

"Месси и Роналду - это большая удача для испанского чемпионата. Два лучших футболиста мира, которые выступают в нашей лиге - в двух лучших командах мира, а не в каких-то других. Сказать, что ничего не случится после того, как они закончат играть, было бы какой-то неправдой.

Правда в том, что мы работаем над тем, чтобы, когда этот день настанет, Ла Лига от этого не пострадала. Слава богу, у нас ещe есть в запасе четыре-пять лет. Если это произошло бы сегодня, я бы сказал, что лига понесла бы большой урон. Через четыре года лига не пострадает так сильно, поскольку мы над этим работаем" - приводят слова Тебаса российские СМИ.

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