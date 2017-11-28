Тебас: "Мы уже два года просим внедрить видеоповторы в Ла Лиге"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что уже в следующем сезоне в чемпионате Испании будет использоваться система видеоповторов.

"Нам нужна система VAR. Мы уже два года просим внедрить видеоповторы в Ла Лиге. Эту технологию также хотят использовать и представители судейского комитета. VAR уже используется в других чемпионатах, но там есть проблемы с ее применением. Не думаю, что мы отстаем с ее внедрением", - приводит слова Тебаса Marca.

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