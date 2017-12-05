Тебас надеется на хорошее судейство в Класико

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от судейства в матче между "Реалом" и "Барселоной".

"Я надеюсь, что в следующей игре между "Реалом" и "Барселоной" не будет голов-фантомов. То, что в матче с "Валенсией" не был засчитан гол Лионеля Месси, не лучшим образом отразилось на Ла Лиге.

Вся Испания отчетливо увидела там гол, весь мир увидел. Если бы я сказал, что не увидел там гол, вы бы мне ответили, что я слепой. Там был гол, и мы надеемся, что в следующем сезоне система видеоповторов сможет решить подобные проблемы" - приводит слова Тебаса Sport.es.

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