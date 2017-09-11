Тебас намерен добиваться справедливости в отношении действий ПСЖ в CAS и ЕС
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас намерен добиваться справедливости в отношении действий французского ПСЖ в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Европейском союзе (ЕС), информирует sport.es.
Так, глава высшего испанского дивизиона заявил: "Мы просили ПСЖ уважать правила финансового Fair Play. Они этого не сделали, потому что их доходы не соответствуют их рыночной стоимости". Тебас надеется, что УЕФА все же накажет ПСЖ, иначе его организация будет добиваться справедливости в CAS и ЕС.
Напомним, Чеферин готов исключить ПСЖ из еврокубков. | soccernews.ru
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