Тебас намерен добиваться справедливости в отношении действий ПСЖ в CAS и ЕС

Теги хавьер тебаспсжуефа

Тебас намерен добиваться справедливости в отношении действий ПСЖ в CAS и ЕСПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас намерен добиваться справедливости в отношении действий французского ПСЖ в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Европейском союзе (ЕС), информирует sport.es.

Так, глава высшего испанского дивизиона заявил: "Мы просили ПСЖ уважать правила финансового Fair Play. Они этого не сделали, потому что их доходы не соответствуют их рыночной стоимости". Тебас надеется, что УЕФА все же накажет ПСЖ, иначе его организация будет добиваться справедливости в CAS и ЕС.

Напомним, Чеферин готов исключить ПСЖ из еврокубков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 5 12
3 Лион 5 11
4 Сент-Этьен 5 10
5 Бордо 5 9
6 ФК Кан 5 9
7 Анжер 5 7
8 Нант 5 7
9 Тулуза 5 7
10 Марсель 5 7
11 Ницца 5 6
12 Генгам 5 6
13 Амьен 5 6
14 Ренн 5 5
15 Труа 5 5
16 Лилль 5 5
17 Монпелье 5 4
18 Страсбур 5 4
19 Дижон 5 4
20 Метц 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов