Тебас назвал наиболее значимого футболиста в истории Ла Лиги

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал наиболее значимого футболиста в истории турнира.

"Месси превосходит всех. Он - икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо участвовал в нашем чемпионате. Лео на голову выше остальных игроков", - цитирует Тебаса Marca.

Отметим, что 31-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В Ла Лиге он дебютировал в октябре 2004 года.

Всего в активе звёздного аргентинца девять титулов чемпиона Испании. Он забил 405 голов в 440 матчах турнира.

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