Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса

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Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса

Ла Лига терпит колоссальные убытки из-за вынужденной паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

Как сообщил президент лиги Хавьер Тебас, потери турнира составят от 300 миллионов до 1 миллиарда евро.

"Мы рассчитали, что потери составят один миллиард евро, если мы не доиграем сезон. Если будем играть при пустых трибунах, то потери составят 300 миллионов евро", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что пауза в испанском чемпионате длится с 8 марта. Командам осталось провести по 11 матчей, чтобы завершить сезон.

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