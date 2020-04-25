Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса

Ла Лига терпит колоссальные убытки из-за вынужденной паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

Как сообщил президент лиги Хавьер Тебас, потери турнира составят от 300 миллионов до 1 миллиарда евро.

"Мы рассчитали, что потери составят один миллиард евро, если мы не доиграем сезон. Если будем играть при пустых трибунах, то потери составят 300 миллионов евро", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что пауза в испанском чемпионате длится с 8 марта. Командам осталось провести по 11 матчей, чтобы завершить сезон.

Не пропустите: Президент Ла Лиги Тебас оценил шансы "Барселоны" купить Неймара или Лаутаро. | http://soccernews.ru