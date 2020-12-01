Тебас назвал сроки возвращения фанатов на трибуны в матчах чемпионата Испании

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Тебас назвал сроки возвращения фанатов на трибуны в матчах чемпионата Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что с января 2021 года матчи чемпионата Испании могут проводиться со зрителями на трибунах.

"Мы вернем фанатов на трибуны. Конечно, мы начнем с ограниченного количества зрителей. Надеюсь, что это будет уже в январе", - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что матчи чемпионата Испании проводятся без зрителей с апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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