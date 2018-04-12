Тебас: "Не исключаю проведения матча чемпионата Испании в России"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах его организации проводить матчи чемпионата Испании в других странах.

"Игры за пределами страны несут экономические выгоды. Это должно быть первой новостью для страны, где вы играете. Мы хотим проводить по одному матчу сезона за пределами страны. Это не новость для спорта.

Что касается потенциальных мест, то мы планируем начать с США. Но в дальнейшем я не исключаю проведение матча в России. Это серьезный рынок, здесь много фанатов, большая аудитория.

В нашей лиге есть японский игрок. Его клуб - третий по популярности в Японии. В Бундеслиге много игроков из Кореи - это важно для популярности корейского рынка. Мы бы хотели видеть в Ла Лиге больше русских, это повысило бы интерес к чемпионату со стороны российской аудитории", - цитирует Тебаса Чемпионат.

Напомним, сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА. | soccernews.ru