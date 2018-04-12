Тебас: "Не исключаю проведения матча чемпионата Испании в России"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах его организации проводить матчи чемпионата Испании в других странах.
"Игры за пределами страны несут экономические выгоды. Это должно быть первой новостью для страны, где вы играете. Мы хотим проводить по одному матчу сезона за пределами страны. Это не новость для спорта.
Что касается потенциальных мест, то мы планируем начать с США. Но в дальнейшем я не исключаю проведение матча в России. Это серьезный рынок, здесь много фанатов, большая аудитория.
В нашей лиге есть японский игрок. Его клуб - третий по популярности в Японии. В Бундеслиге много игроков из Кореи - это важно для популярности корейского рынка. Мы бы хотели видеть в Ла Лиге больше русских, это повысило бы интерес к чемпионату со стороны российской аудитории", - цитирует Тебаса Чемпионат.
Напомним, сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Венгер в пятый раз подряд не сумел победить в России
-
Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля
-
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
-
Турнир прогнозов: анонс 47 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 46 тура
-
Венгер: "Арсеналу" было тяжело вернуться в игру, однако мы это сделали"
-
Гончаренко: "Первые 75 минут ЦСКА смотрелся хорошо, пока были силы"
-
"Спортинг" – "Атлетико" – 1:0 (обзор)
-
"Ред Булл" - "Лацио" - 4:1 (обзор)
-
"Марсель" – "РБ Лейпциг" – 5:2 (обзор)
-
ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (обзор)
-
"Спортинг" минимально обыгрывает "Атлетико" и вылетает из Лиги Европы
-
"Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы
-
Пять пробоин для "быков": "Марсель" выбивает "РБ Лейпциг" из Лиги Европы
-
"Зальцбург" за четыре минуты разгромил "Лацио" и вышел в 1/2 финала Лиги Европы
-
Уэлбек поучаствовал в четырех последних голах "Арсенала"
-
ЦСКА забил "Арсеналу" второй мяч. До полуфинала остался еще один гол
-
"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018
-
"Бавария" определилась с новым тренером
-
ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17