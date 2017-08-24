Тебас не выполнил свое обещание по Неймару

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас не выполнил свое обещание по вингеру французского ПСЖ Неймару.

Так, еще в конце июля глава профессиональной футбольной лиги своей страны заявлял, что его организация будет обжаловать трансфер бразильца в судах. Однако, по сведениям L'Equipe, на сегодняшний день ни одного обращения куда-либо по этому поводу из Ла Лиги не поступало.

Напомним, ФИФА начала рассмотрение иска Неймара против "Барселоны". | soccernews.ru