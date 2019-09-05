Тебас: "Неймар не столь важен для увеличения ценности чемпионата"
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас снова поговорил о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в Испанию.
"Всегда нужно иметь важные активы для увеличения ценности чемпионата. Однако Неймар не столь важен. Если вернется, будет здорово. Если нет, то без него наш чемпионат все равно будет развиваться.
Он не смог вернуться этим летом, так как его переход в ПСЖ был сделан вне рынка с помощью спонсорства. С учетом рынка Неймар до конца карьеры останется в ПСЖ, если не согласится на понижение зарплаты и требований к клубу", - приводит слова Тебаса As.
Напомним, что минувшим летом интерес к Неймару проявляли "Барселона" и "Реал".
Читайте также: ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru
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|2
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|3
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|3
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|2
|6
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|3
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|1
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|3
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