Тебас о чемпионском коридоре для "Реала": "В данном случае решение принимает только "Барселона"

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Тебас о чемпионском коридоре для "Реала": "В данном случае решение принимает только "Барселона"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова Криштиану Роналду о чемпионском коридоре.

"В данном случае решение принимает только "Барселона". Если клуб не хочет организовывать чемпионский коридор, то они не обязаны это делать" - приводит слова Тебаса Marca.

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