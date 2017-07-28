Тебас о деле Неймара: "Будем защищать интересы "Барселоны" в судах"

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Тебас о деле Неймара: "Будем защищать интересы "Барселоны" в судах"Президент Ла Лиги Хавьер Тебас намерен отстаивать интересы каталонской "Барселоны" в деле ее форварда Неймара в судах.

"Мы будем действовать, потому что действия ПСЖ нарушают правила финансового Fair Play и правила честной конкуренции в Европейском Союзе. Мы сообщим о проблеме в УЕФА, и если, наше обращение будет проигнорировано, мы обратимся в швейцарские суды...

Я волнуюсь за судьбу Ла Лиги. Это не вопрос "Барселоны". Он затрагивает весь испанский футбол. Сегодня это "Барса", но завтра это может быть мадридские "Реал", "Атлетико" либо же любой другой клуб", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" может пойти на продажу Неймара. | soccernews.ru

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