Тебас обрадовался, что коронавирус обнаружен только у пяти футболистов из Испании
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает позитивными итоги тестирования игроков клубов Примеры и Сегунды на наличие коронавируса.
Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружен у пяти футболистов, представляющих испанские команды.
"Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов", - цитирует Тебаса Marca.
Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен два месяца назад из-за пандемии коронавируса. В первенстве осталось провести 11 туров.
Не пропустите: Названа дата возобновления сезона в Испании. | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов возобновил тренировки с "Сельтой", нарушив двухнедельный карантин
-
Названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ
-
Китай рвется на Чемпионат Мира! Чтобы воплотить мечту в жизнь, Поднебесная натурализировала сразу 7 иностранцев, назревает футбольная революция
-
Де Лигт, Санчо и Холанд - в символической сборной потенциальных звёзд следующего десятилетия
-
"Челси" определился с заменой для Канте
Лента новостей
-
Евсеев продолжил рассказывать истории, связанные с буквами алфавита
-
"Сельта" в инстаграме опубликовала тренирующегося Смолова
-
1
Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"
-
1
"Реал" возобновил тренировки на клубной базе
-
Смолов рассказал о своем самочувствии перед возобновлением тренировок с "Сельтой"
-
Владельцы "Манчестер Сити" купили бельгийский клуб
-
Сычёв назвал экс-игрока сборной России, который является для него ориентиром
-
"Атлетико" определился с ценой на Триппьера
-
Тебас обрадовался, что коронавирус обнаружен только у пяти футболистов из Испании
-
Гиггз назвал игроков "Манчестер Юнайтед", на которых Фергюсон никогда не повышал голос
-
Смолов возобновил тренировки с "Сельтой", нарушив двухнедельный карантин
-
Названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ
-
"Милан" и "Лестер" поборются за бывшую трансферную цель "Зенита"
-
УЕФА поздравила Сёмина с днём рождения
-
Китай рвется на Чемпионат Мира! Чтобы воплотить мечту в жизнь, Поднебесная натурализировала сразу 7 иностранцев, назревает футбольная революция
-
"Барселона" заплатит за Кукурелью в 2,5 раза больше, чем заработала на его продаже прошлым летом
-
1
Де Лигт, Санчо и Холанд - в символической сборной потенциальных звёзд следующего десятилетия
-
Уткин: "Российский футбол имеет шанс больше не быть киселём"
-
"Челси" определился с заменой для Канте
-
"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14