Тебас обрадовался, что коронавирус обнаружен только у пяти футболистов из Испании

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Тебас обрадовался, что коронавирус обнаружен только у пяти футболистов из Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает позитивными итоги тестирования игроков клубов Примеры и Сегунды на наличие коронавируса.

Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружен у пяти футболистов, представляющих испанские команды.

"Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен два месяца назад из-за пандемии коронавируса. В первенстве осталось провести 11 туров.

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