Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переносе игры между "Барселоной" и "Реалом" на 18 декабря.

"Дату матча должны согласовать с федерацией. Там совсем иная процедура. Называют 18 декабря, однако на этот день запланированы матчи Кубка Испании. Перенос на эту дату не благотворно повлияет на кубок. Поэтому необходимо все хорошенько обдумать", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, что Эль Класико запланировано на 26 октября, однако Ла Лига опасается срыва матча из-за массовых протестов в Каталонии.

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