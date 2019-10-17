Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переносе игры между "Барселоной" и "Реалом" на 18 декабря.
"Дату матча должны согласовать с федерацией. Там совсем иная процедура. Называют 18 декабря, однако на этот день запланированы матчи Кубка Испании. Перенос на эту дату не благотворно повлияет на кубок. Поэтому необходимо все хорошенько обдумать", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, что Эль Класико запланировано на 26 октября, однако Ла Лига опасается срыва матча из-за массовых протестов в Каталонии.
Читайте также: "Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря
-
Агент Петреску прокомментировал слухи об интересе московского "Динамо"
-
Неймар ответил Роналдо на вопрос о своих частых падениях на поле
-
Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной
-
1
Сульшер: "Амбиции "Манчестер Юнайтед" - побеждать"
-
Рибери о своем внешнем виде в FIFA 20: "Кто этот парень?"
-
1
В Англии защитник забил гол головой со своей половины поля
-
Макси Лопес: "Спасибо Икарди за то, что увел мою жену"
-
Озил: "В поражениях "Арсенала" всегда винят меня"
-
Джеко возобновил тренировки в защитной маске
-
Рыбус может пропустить около семи недель из-за травмы паха
-
Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"
-
Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Павлюченко прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"
-
Дзюба забавно подшутил над Ракицким
-
Роналдиньо рассказал о прогрессе хавбека "Реала" Жуниора
-
Павлюченко прокомментировал интерес "Интера" к Дзюбе
-
Самедов рассказал, чего ждет от матча "Спартака" с "Рубином"
-
Жена Акинфеева рассказала, почему она понравилась голкиперу
-
Экс-игрок "Уфы" Засеев рассказал об отношении к Зинченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2