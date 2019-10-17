Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря

Теги барселонареал мадридхавьер тебас

Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переносе игры между "Барселоной" и "Реалом" на 18 декабря.

"Дату матча должны согласовать с федерацией. Там совсем иная процедура. Называют 18 декабря, однако на этот день запланированы матчи Кубка Испании. Перенос на эту дату не благотворно повлияет на кубок. Поэтому необходимо все хорошенько обдумать", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, что Эль Класико запланировано на 26 октября, однако Ла Лига опасается срыва матча из-за массовых протестов в Каталонии.

Читайте также: "Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной

Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов