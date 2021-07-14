Тебас однозначно ответил "Барселоне" на просьбу о послаблении для подписания контракта с Месси
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он не будет делать финансовых послаблений для "Барселоны", которая пока не может подписать новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
"Я не буду делать послаблений. Это невозможно. Мы обязаны оберегать целостность ла Лиги. Если футболисту 23 года, а с ним разрывают контракт, то мы должны изучить данную ситуацию. Нельзя просто так увольнять людей, так как они пойдут в суд. Я много раз общался с игроками и агентами, которые ничего не понимают в экономическом контроле. Они думают, что клубы их обманывают", - приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек в конце июня. В настоящее время форвард является свободным агентом.
Не пропустите: Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Месси согласовал контракт с "Барселоной"
-
"Милан" продолжает попытки подписать Влашича
-
Heineken может стать спонсором РПЛ: названо важное условие
-
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть его ЦСКА
-
Ла Лига не намерена менять формат
-
"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на новый сезон (фото)
-
"Челси" предложил гигантскую сумму за Кьезу
-
1
Тебас однозначно ответил "Барселоне" на просьбу о послаблении для подписания контракта с Месси
-
"Он как щенок". Обнародованы новые оскорбительные слова Переса о Касильясе
-
"Атлетико" нашел дублера Облаку в Серии А
-
Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева
-
Кулибали может перебраться в АПЛ
-
В дортмундской "Боруссии" высказались о будущем Холанда
-
ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами
-
Ракицкий высказался о не вызове в сборную Украины
-
"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену
-
"Милан" нацелился на защитника "Монако"
-
Рамос дал совет Мбаппе относительно его будущего
-
2
Перес назвал Роналду идиотом: новая скандальная аудиозапись с президентом "Реала"
-
Лангле может перейти в клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14