Тебас однозначно ответил "Барселоне" на просьбу о послаблении для подписания контракта с Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он не будет делать финансовых послаблений для "Барселоны", которая пока не может подписать новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Я не буду делать послаблений. Это невозможно. Мы обязаны оберегать целостность ла Лиги. Если футболисту 23 года, а с ним разрывают контракт, то мы должны изучить данную ситуацию. Нельзя просто так увольнять людей, так как они пойдут в суд. Я много раз общался с игроками и агентами, которые ничего не понимают в экономическом контроле. Они думают, что клубы их обманывают", - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек в конце июня. В настоящее время форвард является свободным агентом.

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