Тебас: "Остаться без Месси и без 270 миллионов евро - великолепный план"

Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Лионеля Месси из "Барселоны".

"Ситуация проясняется. Кто главный в "Барселоне"? Остаться без Месси и без 270 миллионов евро - великолепный план..." - написал Тебас в твиттере.

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес уговаривал Жоана Лапорту выступить против сделки Ла Лиги с CVC, тем самым пожертвовать Месси.

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