Тебас отреагировал на слухи о приглашении на работу в АПЛ

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Тебас отреагировал на слухи о приглашении на работу в АПЛ

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слухи о его приглашении на работу в английскую Премьер-лигу.

"Я эффективен здесь, в Испании. Больше не хочу это обсуждать", - цитирует функционера Football Espana.

Ранее сообщалось, что Тебаса зовут занять пост руководителя АПЛ, который остаётся вакантным после ухода Ричарда Скудамора.

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