Тебас ответил на обвинения в уходе Месси из "Барселоны"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал обвинения в том, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинул "Барселону" из-за него.
"Очевидно, что я не причастен к уходу Месси из "Барселоны". Просто в футболе важна стабильность. В Италии клубы теряют деньги уже 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но в Испании и Германии нет ничего подобного. Правила важны, иначе мы можем получить такую команду, как ПСЖ, с заработком в 400 миллионов и тратами в 600 миллионов только на зарплаты. Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт с "Барселоной". Ла Лига стабильна благодаря потолку зарплат", - приводит слова Тебаса AS.
34-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и он выступал за каталонский клуб на протяжении 18 лет. В летнее трансферное окно форвард перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
Не пропустите: Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси. | http://soccernews.ru
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