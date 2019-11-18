Тебас ответил на жалобу "Реала" на дату класико

Теги реал мадридбарселонахавьер тебас

Тебас ответил на жалобу "Реала" на дату класико
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова капитана "Реала" Серхио Рамоса о том, что у королевского клуба будет на день меньше отдыха перед матчем с "Барселоной", чем у соперника.

"Футбол является чем-то большим, чем "Реал" и "Барселона". В 38 турах часто бывает, что одной команды оказывается больше времени на отдых, чем у другой. Президент Ла Лиги не может считать секунды для каждого клуба. В прошлом сезоне "Барселона" наоборот отдыхала меньше "Реала".

Мы скоро будет играть в Рождество и на Пасху. А кому-то придется играть в день Кавалькады царей-волхвов. Матчи будут начинаться в 21:00, чтобы все могли пойти на стадион после праздника", – приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что перенесенный матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря.

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