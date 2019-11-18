Тебас ответил на жалобу "Реала" на дату класико
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова капитана "Реала" Серхио Рамоса о том, что у королевского клуба будет на день меньше отдыха перед матчем с "Барселоной", чем у соперника.
"Футбол является чем-то большим, чем "Реал" и "Барселона". В 38 турах часто бывает, что одной команды оказывается больше времени на отдых, чем у другой. Президент Ла Лиги не может считать секунды для каждого клуба. В прошлом сезоне "Барселона" наоборот отдыхала меньше "Реала".
Мы скоро будет играть в Рождество и на Пасху. А кому-то придется играть в день Кавалькады царей-волхвов. Матчи будут начинаться в 21:00, чтобы все могли пойти на стадион после праздника", – приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, что перенесенный матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6