Тебас ответил на жалобу "Реала" на дату класико



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова капитана "Реала" Серхио Рамоса о том, что у королевского клуба будет на день меньше отдыха перед матчем с "Барселоной", чем у соперника.

"Футбол является чем-то большим, чем "Реал" и "Барселона". В 38 турах часто бывает, что одной команды оказывается больше времени на отдых, чем у другой. Президент Ла Лиги не может считать секунды для каждого клуба. В прошлом сезоне "Барселона" наоборот отдыхала меньше "Реала".

Мы скоро будет играть в Рождество и на Пасху. А кому-то придется играть в день Кавалькады царей-волхвов. Матчи будут начинаться в 21:00, чтобы все могли пойти на стадион после праздника", – приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что перенесенный матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря.

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