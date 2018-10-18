Тебас: "Ожидал протеста от "Реала", но матч Ла Лиги точно состоится в Майами"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что получил письмо от мадридского "Реала", который выступил с протестом о проведении матча чемпионата между "Барселоной" и "Жироной" в США.

"Реал" просил отменить решение о проведении игры прямого конкурента в Штатах и ратовал за равные условия для всех команд. Авторитетный ресурс AS опубликовал письмо королевского клуба:

Встреча назначена на 26 января в Майами на арене "Хард Рок Стэдиум".

Тебас, отвечая журналистам, заявил: "Я ожидал подобной реакции от "Реала", однако могу заверить, что данный матч точно состоится в Майами".

Не пропустите: Иванович в "Барселоне" - это дичь, но у таких слухов есть плюс | soccernews.ru