Тебас: "Ожидал протеста от "Реала", но матч Ла Лиги точно состоится в Майами"

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Тебас: "Ожидал протеста от "Реала", но матч Ла Лиги точно состоится в Майами"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что получил письмо от мадридского "Реала", который выступил с протестом о проведении матча чемпионата между "Барселоной" и "Жироной" в США.

"Реал" просил отменить решение о проведении игры прямого конкурента в Штатах и ратовал за равные условия для всех команд. Авторитетный ресурс AS опубликовал письмо королевского клуба: 

Встреча назначена на 26 января в Майами на арене "Хард Рок Стэдиум".

Тебас, отвечая журналистам, заявил: "Я ожидал подобной реакции от "Реала", однако могу заверить, что данный матч точно состоится в Майами". 

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