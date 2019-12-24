Тебас переизбран президентом Ла Лиги

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Тебас переизбран президентом Ла Лиги

Хавьер Тебас в очередной раз стал президентом Ла Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Стоит отметить, что Тебас - единственный, кто выдвинул свою кандидатуру, потому был избран президентом Ла Лиги на следующие четыре года без необходимости проведения внеочередной Генеральной Ассамблеи.

57-летний функционер возглавляет Ла Лигу с 2013 года. 

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