Тебас подал в отставку с поста президента Ла Лиги

Теги ла лигахавьер тебас

Тебас подал в отставку с поста президента Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил об отставке с занимаемого поста.

Впрочем, уход функционера с должности может быть временным, поскольку он собирается участвовать в следующих выборах.

"Я ухожу в отставку с поста президента Ла Лиги, чтобы дать старт избирательному процессу на эту должность. Я буду баллотироваться", - написал Тебас в твиттере.

Напомним, что нового президента Ла Лиги будут выбирать в следующем году.

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