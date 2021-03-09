Тебас порассуждал о финансовых потерях Ла Лиги из-за возможного ухода Месси из "Барселоны"

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Тебас порассуждал о финансовых потерях Ла Лиги из-за возможного ухода Месси из "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал понять, что турнир справится с убытками, если капитан "Барселоны" Лионель Месси решит продолжить карьеру за границей.

"Мы были финансово подготовлены к уходу Криштиану Роналду. С Месси такая же ситуация. Безусловно, я всегда предпочитаю иметь в лиге лучших футболистов. Например, терять Неймара было тяжело. Но финансовые последствия таких событий для нас минимальны, потому что мы хорошо подготовлены", - приводит слова Тебаса Goal.com.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне этого года. Аргентинец ждал президентских выборов, чтобы затем обсудить возможность продления соглашения с новым руководителем клуба. Им стал Жоан Лапорта.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "блауграну" 34 матча, забил 24 гола и сделал 11 ассистов.

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