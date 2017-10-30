Тебас предложил исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов

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Тебас предложил исключить ПСЖ из Лиги ЧемпионовПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил исключить французский ПСЖ из Лиги Чемпионов, информирует football.fr.

По сведениям источника, с соответствующим требованием в своей жалобе в УЕФА от имени руководимой им организации 55-летний функционер предложил: "Если в течение сезона станет понятно, что они фальсифицировали свои экономические показатели, то почему бы не исключить их из Лиги Чемпионов? ПСЖ не может продолжать обманывать".

Напомним, ПСЖ мог подписать Модрича. | soccernews.ru

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