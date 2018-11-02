Тебас призывает отстранить ПСЖ из Лиги Чемпионов

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас негативно высказался в адрес ПСЖ.

Так, в своем интервью для Lequipe, Тебас заявил, что ПСЖ неоднократно проводил трансферные махинации и обманывал чиновников УЕФА, за что должен быть отстранен от участия в Лиге Чемпионов.

Напомним, что такие выпады Тебаса в адрес ПСЖ начались после скандального перехода Неймара из "Барселоны" во французский клуб.

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