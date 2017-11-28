Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси

Теги барселонаваленсиялионель мессихавьер тебас

Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о незасчитанном голе форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Валенсии" (1:1).

"Этот гол видела вся Испания и весь мир. Если бы я сказал, что гола не было, вы могли бы назвать меня слепым. Это был гол и только гол. Мы надеемся, что в следующем сезоне при помощи системы видеоповторов сможем решить подобные проблемы" - приводит слова Тебаса Goal.com.

Читайте также: Итурральде Гонсалес: "Месси забил очевидный гол, но Ла Лига не вкладывает деньги в систему фиксации голов". | http://soccernews.ru

комментарии
асла

конь ты пидар как и твоя семья

Ответить
Конь

А Тебас не прокомментировал утренний стул гнума?

Ответить
АнтиКОНЬ

Что ты несёшь "стул гнума"? У тебя вся жизнь сплошной стул. Как можно связать Чистый незасчитанный гол Месси и "стул гнума". Умри от рака...

Ответить
Конь

Рак,понюхай мою сраку,гнида.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов