Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о незасчитанном голе форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Валенсии" (1:1).

"Этот гол видела вся Испания и весь мир. Если бы я сказал, что гола не было, вы могли бы назвать меня слепым. Это был гол и только гол. Мы надеемся, что в следующем сезоне при помощи системы видеоповторов сможем решить подобные проблемы" - приводит слова Тебаса Goal.com.

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