Тебас прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

" Возвращение Неймара в Испанию? Я не знаю. Спросите об этом клубы, которые могут этот трансфер осуществить ", - приводит слова Тебаса Le 10 Sport.

Напомним, президент Ла Лиги активно критикует ПСЖ за непомерные траты на покупку новых игроков. В своем последнем комментарии по этому поводу он призвал исключить парижан из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru