Тебас прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Тебас прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Возвращение Неймара в Испанию? Я не знаю. Спросите об этом клубы, которые могут этот трансфер осуществить", - приводит слова Тебаса Le 10 Sport.

Напомним, президент Ла Лиги активно критикует ПСЖ за непомерные траты на покупку новых игроков. В своем последнем комментарии по этому поводу он призвал исключить парижан из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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