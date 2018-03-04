Тебас прокомментировал введение видеоповторов в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал введение видеоповторов в чемпионате Испании.

"Введение видеоповторов увеличит долю справедливости в футболе. Тестирование уже началось, и в следующем сезоне в Ла Лиге будет использоваться система VAR. Далее мы будем расширять эти технологии, и я пока не знаю, сколько для этого потребуется инвестиций" - приводит слова Тебаса Marca.

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