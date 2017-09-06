Тебас: "ПСЖ посмеялся над правилом финансового Fair Play"

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Тебас: "ПСЖ посмеялся над правилом финансового Fair Play"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"ПСЖ просто посмеялся над установившейся системой. Такие действия нельзя терпеть. Моя цель состоит в том, чтобы исключить в будущем такую ситуацию, потому что, если мы не сделаем ничего, в будущем бахрейнский шейх или малазийский бизнесмен снова этим воспользуются", - цитирует Тебаса sport.es.

Напомним, Неймар назвал Бартомеу посмешищем. | soccernews.ru

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